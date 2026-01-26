Военен AI: Русия създаде система за подпомагане на решенията на фронта

Докато войната между Русия и Украйна наближава четвъртата си година, руската армия все още не е намерила ефективен начин да пробие украинските отбранителни линии. Това остава така, въпреки че Русия разполага с по-голяма сила, поддържа по-стабилен поток от оборудване и притежава широк спектър от съвременни военни технологии. Макар че слабото представяне на Русия има много причини, основният фактор е неспособността на офицерите на фронта да вземат критичните тактически решения, необходими за победа в отделни сражения. Този недостатък произтича от комбинацията между руската военна доктрина, основана на йерархичност, и общата липса на опит сред много младши офицери. В отговор на това Русия обяви планове да въведе цифрово средство за подпомагане на вземането на решения, базирано на изкуствен интелект, известно като „Свод“, за да подпомага лидерите на фронта при вземането на тези ключови тактически решения, пише Forbes.

Системата „Свод“ е предназначена да функционира като инструмент за тактическо ниво за осведомяване за ситуацията и подпомагане на вземането на решения за руските военни офицери, особено за тези, които действат на фронтовата линия. Според публикация в Telegram на руското министерство на отбраната, „Свод“ е проектиран да събира и обединява множество източници на разузнавателна информация, включително сателитни данни, аерофотоснимки, разузнавателни доклади и информация от отворени източници, в едно общо информационно пространство. След това системата използва усъвършенствани техники за обработка, включително изкуствен интелект, за да анализира постъпващите потоци от данни, да моделира потенциални оперативни сценарии и да подпомага лидерите при вземането на ключови решения. Руските военни лидери изглежда разглеждат Svod като средство за ускоряване на циклите на вземане на решения, като насочват лидерите на фронтовата линия към най-добрия курс на действие.

Въпреки че подробните технически спецификации на системата „Свод“ не са публикувани, според докладите тя не е едно единствено, специално създадено физическо устройство. Вместо това „Свод“ изглежда е софтуерно управлявана система, която работи в мрежа от съществуващи военни платформи. Системата е ефективно цифрова архитектура, която интегрира потоци от данни и инструменти за подпомагане на вземането на решения и ги представя на командирите чрез компютри или таблети, които вече се използват на тактическо ниво. В това отношение Svod вероятно прилича на други съвременни системи за управление на бойното поле, функционирайки като слой софтуер и сигурни комуникации, а не като самостоятелно преносимо устройство.

Руските военни власти също изглежда ускоряват разработването и внедряването на системата "Свод", като вече са завършили оперативните тестове през декември 2025 г. Сега се очаква руските сили да започнат да използват системата през април 2026 г., като целта е тя да се използва в цялата армия до септември 2026 г. Според публикация в Telegram на украински военен анализатор, първите подразделения, които ще я получат, са батальони от 2-ра и 41-ва комбинирана армия. Тези формирования в момента участват в настъпателни операции в посока Покровск, която се превърна в основен фокус на руските настъпателни усилия. Този график показва, че „Свод“ се използва като незабавна мярка за смекчаване на недостатъците в командването и контрола, а не като дългосрочен проект за модернизация.

Руската армия исторически разчита на силно централизирана командна структура,

която набляга на стриктното спазване на заповедите. В рамките на тази система от лидерите на фронтовата линия не се очаква да се отклоняват от възложените им мисии, дори когато командирите на по-високо ниво нямат точно разбиране за ситуацията на място. Този подход отгоре-надолу ограничава тактическата гъвкавост и забавя вземането на решения, което намалява способността на дадена единица да се възползва от възможности или да реагира на неочаквани заплахи. Предвид динамичната природа на съвременното бойно поле, тази структурна ригидност налага все по-големи разходи за руското представяне на бойното поле.

Тези предизвикателства стават все по-осезаеми, тъй като бързото разширяване на руските войски поставя голям брой неопитни и недостатъчно обучени младши офицери на лидерски позиции на фронтовата линия, особено на ниво взвод. В същото време руските сили все повече разчитат на атаки с по-малки единици, които изискват бърза преценка и адаптиране към местните условия и са трудни за ефективно ръководене от по-висшестоящите щабове.

Тази динамика поставя офицерите на предната линия в затруднено положение, когато им се нарежда да атакуват украински позиции, за които те преценяват, че ще доведат до големи жертви с малки шансове за значителни постижения. Докато много офицери продължават да изпълняват тези атаки, допринасяйки за високите жертви на Русия, други изглежда избягват да го правят. Според военни блогъри, някои лидери изпращат малък контингент от войници напред, за да забият знамена, а по-късно изпращат дронове над района, за да създадат впечатлението, че атаката е била успешна.

Въвеждането на системата „Свод“ има за цел да реши тези проблеми, като подобри осведомеността за ситуацията и вземането на решения на тактическо ниво. Като предоставят на лидерите на предната линия достъп до обща оперативна картина, разузнавателна информация в реално време и инструменти за вземане на решения, подкрепени от изкуствен интелект, руските командири може би се опитват да компенсират ограниченото обучение и опит, без да променят цялостната командна структура. На практика „Свод“ предлага технологично решение, което позволява известна тактическа гъвкавост, като същевременно запазва централизирания контрол, което потенциално насърчава по-ефективното изпълнение на мисиите.

Въздействие на тактическите инструменти с изкуствен интелект на бойното поле

Ако бъде ефективно приложен, „Свод” може да се окаже полезен инструмент на бойното поле за руските сили. Според Института за изследване на войната, сходни украински цифрови системи за ситуационна осведоменост са доказали ясна стойност, особено при подобряването на идентифицирането на цели. „Свод” също има потенциал да обединява данни по начини, които помагат за идентифицирането на уязвимости в украинските отбранителни линии, позволявайки на руските лидери на предната линия да поемат инициативата да ги експлоатират.

Тези предимства обаче не са гарантирани. Ефективността на системата ще бъде ограничена както от качеството на събраните данни, така и от предположенията, заложени в основните модели. Електронната война, влошаването на качеството на данните и прекъсването на свързаността, които са често срещани на бойното поле, по своята същност ще намалят точността и навременността на информацията, която се подава в системата. В по-широк смисъл, инструментите за подпомагане на вземането на решения, базирани на изкуствен интелект, обикновено дават най-добри резултати срещу противници, които използват строга, предсказуема доктрина. Подходът на Украйна към войната се характеризира с непрекъснато адаптиране, бързо тактическо учене и въвеждане на нови технологии. Тази динамика затруднява усилията за точно моделиране на украинското поведение, което намалява способността на „Свод” да анализира бойното поле и да генерира практически препоръки.

Въпреки това, въвеждането на „Свод” добавя ново ниво на несигурност към уравнението на бойното поле, като отстранява поне част от критичния недостатък на руските въоръжени сили. В по-широк смисъл, това отразява по-широка тенденция във войната, при която и двете страни все повече се възползват от напредъка в сектора на търговските технологии, за да подкрепят военните си операции. В този случай Русия се стреми да предостави инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да даде възможност на своите лидери на предната линия да вземат тактически решения на все по-сложното бойно поле.