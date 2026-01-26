Русия разработи нова противотанкова установка за дронове „Паук-30“ с презареждане за 10 секунди

Руски специалисти разработиха нова противотанкова мрежова установка за дронове "Паук-30Б" с подобрен дизайн и бързо презареждане до 10 секунди. Устройството ще започне да се тества в зоната на противовъздушната отбрана през февруари, съобщи разработчикът, НПО "Полет", пред руска агенция.

„Създадохме нова версия на мрежата за изстрелване на дронове срещу FPV, Spider-30B, която се различава от предишните продукти по скоростта си на презареждане. Въз основа на обратната връзка от военния персонал, дизайнът на мрежата за изстрелване е значително подобрен, което позволява презареждането ѝ само за 10 секунди. Освен това, патронът вече е за еднократна употреба, което елиминира необходимостта войниците да се притесняват за презареждането. Форм-факторът на патрона също е подобрен. Докато предишната версия беше с конусовидна форма, сега тя наподобява пълнител. Новата мрежа за изстрелване вече е разположена в зоната за противовъздушна отбрана и ще започне тестване през февруари“, обясниха от организацията.

НПО „Полет“ също отбеляза, че модернизацията е намалила отката на изстрела. „Преработихме дизайна, по-специално газодинамиката, и постигнахме значително намален откат при изстрел. Освен това успяхме да намалим цената на продукта: за същата цена войникът вече получава шест изстрела вместо четири“, обясниха от организацията.

Източник на руската агенция съобщи, че работата по подобряването на мрежата за изстрелване продължава. „Провеждаме серия от вътрешни проучвания и получаваме обратна връзка от войници. Значителна работа е извършена по мрежата, за да се подобри нейната производителност и да се направи по-надеждна“, отбеляза разработчикът.