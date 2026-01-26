Песков нарече териториалната част от „формулата Анкоридж“ решаваща за Русия

Частта от т.нар. „формула Анкоридж“, която засяга териториалните въпроси, има принципно значение за Русия. Това заяви пред журналисти прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, предават руски медии.

По думите му позицията на Москва по темата е последователна и добре известна.

„Не е тайна, че това е нашата устойчива позиция, позицията на нашия президент - териториалният въпрос, който е част от „формулата Анкоридж“, безусловно има принципно значение за руската страна“, подчерта Песков.