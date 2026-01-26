Русия нанесе първия удар с ракети Х-22 по Киев: защо са почти невъзможни за сваляне

Х-22 за първи път влиза на фронтова служба през 1962 г.

Руските аерокосмически сили за първи път изстреляха крилати ракети Х-22 срещу украинската столица Киев, като 12 от тях бяха изстреляни срещу цели в града. Ракетите се носят изключително от стратегически бомбардировачи Ту-22М3, като теглото им от 6000 килограма ги прави твърде големи, за да бъдат ефективно разположени от изтребители. Х-22 се използва широко от началото на пълномащабните военни действия през февруари 2022 г., отчасти поради огромния размер на съветските арсенали, които Русия успя да съхранява в добро състояние, което ги направи леснодостъпни. Възрастта на ракетите, които наближават датите си на извеждане от експлоатация, означава, че скоро ще трябва да бъдат унищожени, независимо от ситуацията в Украйна, което прави използването им в бойни действия изключително рентабилно, пише Military Watch Magazine.

Говорителят на украинското военновъздушно командване Юрий Игнат преди това посочи възможностите на крилатата ракета Х-22, отбелязвайки, че украинските противовъздушни сили постоянно не са били в състояние да ги прихванат.

„Подчертавам, че е невъзможно да се свалят ракети Х-22 със средствата, с които разполагаме в арсенала си“, отбеляза той, като изтъкна чистата скорост на ракетата като причина.

До края на 2023 г. руските сили за по-малко от две години изстреляха приблизително 300 ракети Х-22 по цели в Украйна, като украинските противовъздушни сили не успяха да прихванат нито една. Въпреки че украинските източници оттогава твърдят за успешни сваляния, достоверността на тези твърдения остава под въпрос, особено като се има предвид както историята на твърденията за сваляния, които по-късно се оказаха неверни, така и ограниченията на системите за противовъздушна отбрана, които са в експлоатация.

Х-22 за първи път влиза на фронтова служба през 1962 г., но все още има малко конкуренти в света по отношение на летателните характеристики. Ракетите са проектирани за противокорабни цели, за да проникнат през многослойната противовъздушна отбрана на ударните групи на самолетоносачите на ВМС на САЩ, и са постигнали това с неправилни траектории и много висока, почти хиперзвукова скорост от Мах 4,6. Въпреки че Русия е разширила капацитета си за производство на множество видове крилати и балистични ракети до няколко пъти нивата, наблюдавани преди 2022 г., производството все пак остава минимално в сравнение с мащабите, наблюдавани в съветската епоха, което означава, че след като запасите от Х-22 се изчерпят, е малко вероятно страната отново да разполага с подобен голям арсенал от крилати ракети с голям обсег, изстрелвани от въздуха.

Въпреки силните си страни, пригодността на Х-22 за наземни атаки е поставена под въпрос, като нейните системи за насочване са разработени в края на 50-те години на миналия век, за да могат да се насочват към вражески военни кораби, което е ограничило способността ѝ да разграничава цели от наземни смущения. Въпреки че украинските сили може да не са успели да свалят нито една от ракетите, украинските военновъздушни сили успяха през април 2024 г. да свалят бомбардировач Ту-22М3, което западни и украински източници приписват на съветска система за противовъздушна отбрана С-200. Системата С-200 не е била на въоръжение в украинските военновъздушни сили, когато през февруари 2022 г. избухнаха открити военни действия с Русия, но се съобщава, че системите са били или извадени от склад, или изпратени като помощ от Полша, която все още разчиташе до голяма степен на нея за собствената си отбрана. Обхватът на действие на системата от 300 километра има малко конкуренти в света и я прави идеална за насочване към големи самолети с висока стойност като Ту-22М3.