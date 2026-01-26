МО на Русия: Руски въоръжени сили унищожиха хеликоптер Ми-24 и Ми-8

Руски военнослужещи, използващи безпилотен летателен апарат „Геран“, унищожиха украински хеликоптери Ми-24 и Ми-8 западно от летище Канатово в Кировоградска област на Украйна. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Министерството на отбраната публикува кадри от унищожаването на хеликоптери Ми-24 и Ми-8 на украинските въоръжени сили от специалисти на силите за безпилотни системи с помощта на БПЛА „Геран“ на хеликоптерна площадка на 46 км западно от летище Канатово в Кировоградска област“, ​​заявиха те, показвайки обективни кадри от наблюдение.