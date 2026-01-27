Западът го възприе като предупреждение

Ръководителят на руската служба за външно разузнаване Сергей Наришкин съобщи, че бойното използване на нововъведената в експлоатация хиперзвукова балистична ракета „Орешник“ на 8 януари срещу цели в Западна Украйна е имало „потресаващ“ ефект върху отбранителните плановици в западния свят. Западът го възприе „като предупреждение срещу прякото участие на техните военни... във военните действия“, твърди той, добавяйки, че това подчертава уязвимостта на всички сили на Западния блок, които могат да бъдат разположени в страната. Наришкин уточни, че западните политически лидери са били изненадани от развитието, пише Military Watch Magazine.

Изявлението на Наришкин далеч не е първото от руски официални лица, което посочва, че демонстрацията на възможностите на ракетата „Орешник“ е оказала значително влияние върху западния консенсус относно евентуална по-директна намеса и разполагане на персонал в украинския театър на военните действия. След единственото предишно бойно използване на „Орешник“ през ноември 2024 г., руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин заяви, че това е оказало значително влияние върху британската политика спрямо Москва и е принудило Лондон да предприеме по-предпазлив подход към започването на съвместни дълбоки удари срещу руски цели с Украйна.

„Не че те, представителите на Лондон, са се уплашили, но като цяло са осъзнали, че на сцената се е появил съвсем нов фактор - това е първото нещо. Второто е, че ние отвърнахме на удара за използването на „Сторм Шадоу“ крилати ракети с голям обсег дълбоко в руска територия. Това също е очевидно. Има усещане, че те са малко по-предпазливи, малко по-балансирани в подхода си към този въпрос“, заяви той.

Наришкин оцени, че „Орешник“ е едно от няколкото усъвършенствани стратегически средства, които принуждават Запада да преразгледа възможността за по-нататъшна ескалация срещу Русия, позовавайки се на крилатата ракета „Буревестник“ и торпедото „Посейдон“, и двете с ядрено въоръжение и ядрено задвижване, нямат аналози в чужбина и имат практически неограничен обсег.

„Повечето политици и военни... на Запад не очакваха Русия да разработи толкова усъвършенствани оръжейни системи в относително кратък срок“, заяви той.

Използването на хиперзвукови планиращи ракети „Орешник“ е най-революционното известно подобрение спрямо конструкциите на ракети със среден обсег от съветската епоха и прави ефективно невъзможно прихващането дори на нови поколения системи за противовъздушна отбрана, като например „Стрелата 3“, разположена наскоро в Германия, или „Прашката на Давид“, планирана за разполагане във Финландия.

През февруари 2024 г. германският канцлер Олаф Шолц потвърди, че британските специални сили в Украйна предоставят жизненоважна подкрепа за улесняване на изстрелванията на крилати ракети „Сторм Шадоу“ срещу руски цели. Началникът на Командването за специални операции на САЩ, генерал Брайън Фентън, разкри малко след това, че Пентагонът е научил за продължаващата война „най-вече през очите на нашите британски партньори за специални операции“, които според него са тествали нови подходи към съвременната война на театъра на военните действия. Възможността за удари по западните сили в цялата страна с наземно изстреляна хиперзвукова планируща ракета и потенциално в цяла Европа, ако военните действия ескалират допълнително, има значителни последици за евентуални усилия за ескалиране на подкрепата за украинските военни усилия с допълнителни сухопътни сили.