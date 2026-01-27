Американска ударна група от самолетоносачи вече е в региона на Близкия Изток, съобщават източници

Ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln вече е в Индийския океан, което я поставя по-близо до Иран, за да съдейства при евентуални операции на САЩ, насочени към Иран, съобщиха двама източници пред CNN.

Групата е в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, чиито правомощия включват военни операции в Близкия изток.

Все пак, самолетоносачът не е в окончателна позиция за евентуална операция. Президентът Доналд Тръмп продължава да обмисля варианти за удар срещу Иран, но няма индикации, че е взето някакво решение.

Ударната група на самолетоносача обикновено включва самолетоносач, ракетни крайцери, зенитни бойни кораби и противолодъчни разрушители или фрегати.

CNN вече съобщи, че самолетоносачът е бил на път към региона.

Съюзниците настоятелно призовават САЩ да предотвратят всякакви военни действия.

В Иран броят на жертвите от репресиите на правителството срещу протестиращите продължава да расте. В неделя базираната в САЩ информационна агенция за активисти за човешки права (HRANA) съобщи, че 5520 протестиращи са били убити от началото на демонстрациите в края на миналия месец. Тя заяви, че още 17 091 смъртни случая все още се преразглеждат.

Тръмп предупреди Иран да не убива протестиращи, многократно заплашвайки да се намеси в страната, ако това се случи. Миналата седмица обаче той заяви, че Иран „иска да преговаря“, намеквайки, че САЩ може да започнат преговори с Техеран.

В понеделник администрацията потвърди, че е отворена за разговори с иранския режим, стига „те да знаят какви са условията“, заяви американски служител.

„Отворени сме за бизнес... както се казва, така че ако искат да се свържат с нас и знаят какви са условията, ще проведем разговора“, каза служителят.

Междувременно Ислямската република се готви за потенциална атака от страна на САЩ. В Техеран в неделя на площад „Революция“ беше открит голям стенопис, изобразяващ рояк изтребители, прелитащи над военен кораб, носещ американското знаме.По време на петъчните молитви в столицата имамът, водещ проповедта, предупреди САЩ да не предприемат никакви атаки.

„Трилионите долари, които инвестирахте в региона, са под наблюдението на нашите ракети“, каза Мохамад Али Акбари.

През последната седмица Иран ескалира реториката си срещу САЩ, предупреждавайки, че всяка атака ще бъде посрещната със сила, способна да дестабилизира целия Близък изток.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви пред журналисти в понеделник, че Техеран е „повече от способен“ да отговори на всяка агресия от страна на САЩ със „съжалителен“ отговор.

„Пристигането на един или няколко военни кораба не влияе на отбранителната решителност на Иран“, каза той. „Нашите въоръжени сили следят всяко развитие и не губят нито секунда, за да увеличат възможностите си.“

В събота иранската армия заяви, че ракетните ѝ възможности и ефективност са се увеличили значително след 12-дневната война с Израел през юни. Иран предприе множество вълни от ракетни атаки и атаки с дронове срещу израелски цели по време на този конфликт, който започна, след като Израел предприе изненадваща атака срещу Иран миналата година, убивайки няколко висши военни командири и ядрени учени. По-късно Съединените щати се присъединиха, като атакуваха ключови ирански ядрени съоръжения.

Иран притежава голям арсенал от балистични ракети със среден и голям обсег, няколко вида от които бяха изстреляни по Израел по време на конфликта. Неговите дронове, стълб на военната му мощ, бяха разположени и извън границите му, включително във войната на Русия в Украйна.Генерал-майор Али Абдолахи, командир на Централния щаб на Иран „Хатам ал-Анбия“, ключово военно оперативно командване, заяви миналата седмица, че всяка агресия срещу страната му „незабавно ще превърне всички американски интереси, бази и центрове на влияние в легитимни, определени и достъпни цели“ за Иран.

Ирански представители също предупредиха, че атака на САЩ ще доведе до удари срещу съюзниците на Вашингтон в региона. Съюзниците на САЩ в арабските държави в Персийския залив са лобирали пред Тръмп срещу удар, според регионални представители, даващи интервю за CNN този месец.

Иран също така разполага с мрежа от регионални посредници, които потенциално биха могли да бъдат мобилизирани в случай на удар. Докато някои от неговите заместници, като Хизбула, бяха значително отслабени от Израел през последните две години, други остават тежко въоръжени.

В неделя Абу Хюсеин ал-Хамидауи, командирът на Катаиб Хизбула, проиранска милиция в Ирак, призова лоялистите на Иран „по целия свят... да се подготвят за пълномащабна война в подкрепа на Ислямска република Иран“.

„Казваме на враговете, че войната срещу (Ислямската) република няма да е лесна“, каза той.