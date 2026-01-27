Русия тества новата РСЗО „Сарма“ директно на фронта – аналог или митичен „убиец“ на HIMARS?

Руските държавни медии публикуваха няколко репортажа относно РСЗО „Сарма“, като се подчертава използването му в номадските тактики на водене на бой – по-специално принципа „стреляй и бягай“. Докладите сочат, че руските сили са започнали оперативни изпитания на машината директно в театъра на военните действия, пише военното издание Defense Express.

Руските източници често сравняват „Сарма“ с американския M142 HIMARS, наричайки го директен аналог. Това сравнение произтича от използването на шест пускови тръби и споделена оперативна концепция: машината е проектирана за бързо пристигане на огнева позиция, бързо изхвърляне на ракетния си товар и незабавно изтегляне, за да се избегне контраатака - критична способност, предвид високата плътност на FPV и разузнавателни дронове.

Руски твърдения сочат, че „Сарма“ превъзхожда HIMARS по калибър и обхват. Руската РСЗК използва 300-милиметрови ракети с обхват до 120 км, докато според тях обхватът на HIMARS е ограничен до 70-80 км при използване на 227-милиметрови боеприпаси GMLRS.

Тези твърдения обаче пропускат факта, че от 2024 г. насам Съединените щати произвеждат ракети ER-GMLRS за HIMARS, които имат обхват от 150 км - с 30 км повече от Sarma. Освен това, предишни руски твърдения относно удължаване на обхвата на Sarma до 200 км липсват в последните доклади.

Важно е да се отбележи, че РСЗО „Сарма“ е продукт на продължително развитие. Въпреки че самото обозначение „Сарма“ е сравнително ново (за първи път се появява в докладите през 2023 г.) , то на практика е продължение на по-стар проект.

Системата е базирана на експерименталната РСЗО 9A52-4 „Кама“, монтирана на шасито на КамАЗ-63501. Първата версия на „Кама“ беше представена през 2007 г., с което основната технология е на 19 години. Освен това, въпреки съобщенията за фронтови изпитания, понастоящем няма доказателства, потвърждаващи, че „Сарма“ е влязла в серийно производство.