Как хеликоптерът Ми-8 на Съветския съюз завладя развиващия се свят

Ми-8/17 се превърна в основен елемент на Студената война

Ми-8 е много по-конкурентен от западните си конкуренти и се фокусира върху излишъка и лекотата на употреба, а не върху строгите стандарти за производителност.

Хеликоптерът Ми-8/Mi-17 на Съветския съюз е най-известният хеликоптер от Студената война – грубият символичен хеликоптер, еквивалентен на AK-47. Оригиналният модел Ми-8 в крайна сметка беше модернизиран и изнесен като Mi-17, който стана широко разпространен в Източния блок и в страните от неалианса. Здрав, евтин и безкрайно адаптивен, Ми-8/17 все още лети по целия свят, дори и днес, пише The National Interest.

След първия си полет в началото на 60-те години, Ми-8/17 влезе в масово производство. Проектиран от Mil Design Bureau, хеликоптерът беше създаден с цел практичност, с акцент върху простотата, излишъка и възможността за ремонт на място. Тази философия на проектиране контрастираше рязко с западните хеликоптери, които бяха оптимизирани за производителност и авионика.

Ми-8/17 имаше двумоторна конструкция за безопасност и подемна сила. Задните и страничните врати с отваряне нагоре позволяваха бързо товарене/разтоварване и ефективен транспорт на войски, товари, носилки и дори външни товари на въжета. Ми-8/17 не беше бърз или незабележим, но това не беше необходимо. Вместо това, най-ценната му характеристика беше забележителната му способност да понася злоупотреби.

Ми-8/17 се превърна в основен елемент на Студената война, с широко разпространено използване в страните от Варшавския договор и съветските сателитни държави. Различни страни, съюзени със Съветския съюз, използваха хеликоптера за транспортиране на войски, презареждане, медицинска евакуация и командване и контрол. Всъщност, Ми-8/17 се превърна в визуален символ на съветското присъствие по целия свят, по това време знак за „империята на злото“.

Може би определящият момент за Ми-8/17 беше съветската инвазия в Афганистан, където хеликоптерът служи като гръбнак на съветската въздушна мобилност от 1979 до 1989 г. Оперирайки на голяма височина, при екстремна жега и в неравен терен, Ми-8/17 понасяше екстремни натоварвания и продължаваше да работи. Въпреки че хеликоптерът беше уязвим на атаки с ПЗРК от муджахидините на земята, той се оказа незаменим.

Ми-17 беше еволюция на Ми-8, ориентирана към износ, с по-мощни двигатели и подобрени характеристики при високи температури и висока надморска височина. Новият хеликоптер имаше по-добра надеждност и полезен товар и беше приет от Източна Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Иронично, Ми-17 беше широко използван от силите на НАТО чрез подизпълнители след 2001 г.

Платформата се оказа един от най-произвежданите хеликоптери в историята; той все още лети във военната служба, мисии на ООН, граждански транспорт и помощ при бедствия. Причината за дълголетието? Огромна екосистема от резервни части, ниски експлоатационни разходи и фактът, че пилотите и механиците по целия свят са толкова запознати с системата.

Стратегически, Ми-8/17 служи като символ на съветската (а по-късно и руската) военна мощ, обобщавайки философията на нацията за надеждност и количество пред съвършенство и полезност пред престиж. Хеликоптерът показа как масовото производство на „достатъчно добри“ платформи може да надмине изключителните системи, произвеждани в по-ограничени мащаби – поне в обобщен вид.

Харисън Кас е старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.