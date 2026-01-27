„Газпром“ бие тревога: Запасите от газ в Балтика паднаха до критично ниво на фона на рекордни студове

Обемът на запасите от природен газ в ключов подземен резервоар в Балтика е спаднал до критични нива по време на период на продължителни студове, съобщи „Газпром“.

Компанията посочи, че резервите в подземното газово хранилище Инчукалнс бързо се изчерпват, съобщава руска агенция.

Според европейски наблюдатели, до 25 януари капацитетът на резервоара е паднал под 33%.

Компанията уточни, че през 2025 г. подобно ниво на резерви е наблюдавано само на 21 април, когато сезонът за селекция вече е приключил.

Експертите подчертаха, че недостигът на ресурси заплашва надеждността на доставките на газ за Финландия и балтийските държави. Ситуацията е сериозно усложнена от постоянното студено време в региона.

„Газпром“ съобщи преди това , че запасите от газ в подземните хранилища в Германия, Франция и Холандия са спаднали до по-малко от 40%.