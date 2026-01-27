Авиационен демонстративен удар на Ростех: Superjet и Ил-114-300 кацнаха в Индия

Восно-заместващ Superjet и турбовитлов Ил-114-300, произведени от United Aircraft Corporation, прелетяха от Жуковски, близо до Москва, до Хайдерабад, където от 28 до 31 януари ще се проведе Международното авиационно изложение Wings India. Самолетите прелетяха на над десет държави, прелитайки над региони с различни географски и климатични условия. Полетът протече по план, съобщава руската държавна корпорация „Ростех“.

Ил-114-300 и Суперджет са оборудвани изключително с местни системи и агрегати, включително руски двигатели ТВ7-117СТ-01 и ПД-8, произведени от Обединената двигателостроителна корпорация.

Гостите и участниците в Индийското авиошоу ще могат да видят руски регионални самолети на статична експозиция. И двата самолета ще бъдат изложени с пътнически кабини.

Нови руски самолети може да се окажат търсени на индийския пазар по програмата UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - Нека обикновените граждани летят). Целта ѝ е да направи въздушния транспорт по-достъпен и да увеличи броя на регионалните летища. Миналата есен UAC и индийската Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписаха споразумение за производство на граждански пътнически самолети SJ-100 в Индия.