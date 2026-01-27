МО на Русия пуска "паяка" Паук-30B в бойни действия в Украйна

Още по темата: Руски дронове „Шахед“ демонстрират нови способности при удар по украински хеликоптери 27.01.2026 14:43

Разработчикът "Полет" съобщи, че презареждането отнема до 10 секунди

Произведената в Русия мрежова ракета-носител Spider-30B / Паук-30B започва да се тества в бойни действия в Украйна през февруари. Както съобщава ТАСС, устройството се отличава с много бързо време за презареждане.

"Въз основа на обратната връзка от военния персонал, дизайнът на мрежата за изстрелване е значително подобрен; сега тя може да се презареди само за десет секунди. Освен това, патронът вече е за еднократна употреба, което елиминира нуждата войниците да се притесняват за презареждането", потвърдиха разработчиците.

Новият руски мрежов гранатомет се отличава с по-удобна форма на патрона. Докато подобни системи преди са били произвеждани с конусовидна форма, решението на НПО "Полет" е "пълнител с форма на пълнител". Това също така намалява отката при стрелба, което значително намалява цената на мрежовия гранатомет, а тестовете в зоната на противовъздушната отбрана показват бъдеща модернизация и отстраняване на установените недостатъци.

"Новата мрежа за изстрелване вече е разположена в зоната за противовъздушна отбрана и ще започне тестване през февруари", обясниха от организацията. НПО "Полет" също отбеляза, че модернизацията е намалила отката на изстрела. "Преработихме дизайна, по-специално газодинамиката, и постигнахме значително намален откат при изстрел. Освен това успяхме да намалим цената на продукта: за същата цена войникът вече получава шест изстрела вместо четири", обясниха от организацията.

Източник на ТАСС съобщи, че работата по подобряването на мрежата за изстрелване продължава. "Провеждаме серия от вътрешни проучвания и получаваме обратна връзка от войници. Значителна работа е извършена по мрежата, за да се подобри нейната производителност и да се направи по-надеждна", отбеляза разработчикът.