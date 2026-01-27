Кирил Дмитриев: Когато децата се карат, „татко“ решава

Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев сравни спора между френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро и генералния секретар на НАТО Марк Рюте с детска караница, която САЩ, като „татко“ на европейските държави, могат да разрешат.

„Когато децата се карат, „татко“ решава“, написа той в X, коментирайки думите на Баро.

По-рано Баро отхвърли твърденията на Рюте, че Европа не може да се защити без Съединените щати.

„Дори САЩ са съгласни с това. Това е европейският стълб на НАТО“, написа той.

Генералният секретар на НАТО заяви по-рано, че Европа не може да се защити сама и че онези, които мислят, че е възможно, заблуждават себе си.