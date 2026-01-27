„Нафтогаз“ обвини Русия за удар по газова инсталация в Украйна

Украинската държавна нефтена и газова компания "Нафтогаз" заяви днес, че нейна инсталация в Западна Украйна е била мишена на руски удар, който е причинил пожар и е преустановил работата, предаде Ройтерс.

„Това е 15-ата умишлена атака срещу инфраструктурата на „Нафтогаз“ от началото на 2026 г.“, посочи изпълнителният директор Сергий Кортески във Фейсбук. Той добави, че технологичните процеси в обекта са били спряни незабавно заради безопасността на персонала и за предотвратяване на замърсяване на околната среда.

„Нафтогаз“ не уточни точната локация на атакуваното съоръжение, но спешните служби съобщиха за пожар в промишлено предприятие в западната част на Лвовска област, а местните власти в град Броди предупредиха населението за замърсяване на въздуха от изгарянето на нефтопродукти.