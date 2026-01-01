Москва предостави на Вашингтон записа от дрона при атаката срещу Путин

Русия предаде на Съединените щати декриптирани данни от украински дрон, потвърждаващи, че крайната цел на атаката с украински дрон на 29 декември 2025 г. е бил обект в руската президентска резиденция в Новгородска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

Според Министерството на отбраната, „материали, съдържащи дешифрирани данни за маршрута и контролера на украинския безпилотен летателен апарат“, който беше унищожен от руските сили за противовъздушна отбрана в нощта на 29 декември 2025 г. над Новгородска област по време на терористичното нападение срещу резиденцията на руския президент, са предадени на представител на службата на военния аташе в американското посолство в Москва.