Европейските лидери искат да унищожат собствените си държави, като лишат гражданите от права на собственост и подкопаят собствените им парични системи. Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Докато разрушават собствените си страни с неконтролирана миграция, нарастваща престъпност и икономически упадък, елитите на ЕС сега искат да завършат самоубийството на европейската цивилизация, като унищожат правата на собственост – основата на финансовата система – и имплодират собствената си валута. Впечатляващо“, написа той в X в отговор на публикация на The Financial Time за евентуалната конфискация на замразени руски активи.

While they destroy their own countries with uncontrolled migration, rising crime and economic decline, EU elites now want to finish Europe’s civilizational suicide by shredding property rights—the foundation of the financial system—and detonating their own currency. Impressive.👏 https://t.co/wC6zgpLMDu — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 6, 2025

FT писа преди това за влиянието на евентуалната конфискация на замразени руски активи в Европейския съюз върху ролята на еврото като глобална резервна валута. Според изданието, активите, деноминирани в евро, представляват приблизително 20% от валутните резерви, държани от централните банки по целия свят.