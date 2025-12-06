От "АвтоВАЗ" обявиха за нерентабилно пускането на нови модели

Главният изпълнителен директор на "АвтоВАЗ" Максим Соколов изрази разочарованието си от ситуацията на автомобилния пазар в Русия и заяви, че въвеждането на нови модели на пазара сега е нерентабилно заради намаленото търсене. По думите му, при сегашните условия производителят няма причина да разширява моделната си гама.

Мениджърът каза това в кулоарите на икономическия форум „Русия зове!“ на ВТБ в началото на седмицата, след като беше попитан от репортер на РИА Новости кога "АвтоВАЗ" ще представи своя нов миниван - B-Van, анонсиран през юни от самия Соколов.

„Зависи от пазара. Пазарът през 2025 г. беше много муден и със сигурност не е време за нови модели, особено в такъв тесен сегмент... така че веднага щом пазарът се възстанови и е в състояние да генерира търсене... веднага ще го представим на пазара и ще проведем инженеринг и тестове“, отговори директорът.

По думите му, работата по този и други бъдещи модели продължава, но компанията чака пазарна ситуация, при която пускането им на пазара ще бъде целесъобразно.