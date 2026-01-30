„Тобол” в действие: Руският контрол над сателитните сигнали в Балтийско море

Калининград: руската противокосмическа крепост в сърцето на Европа

Ключова част от противосателитната война е да се попречи на GPS навигационните системи, на които разчитат съвременните „умни” оръжейни системи – и руската система „Тобол” може би е разгадала този код.

Русия прекара последното десетилетие в усъвършенстване на своите противокосмически способности. Китайците също. Но руснаците се занимават с космически операции от много по-дълго време, отколкото китайците. Противокосмически означава просто способността да се лиши съперническата нация от достъп до космическите й системи в момент на геополитическа криза.

От началото на войната в Украйна настъпиха някои бурни промени в милитаризацията на космоса. Тъй като украинците бяха на път да бъдат отрязани електронно от останалата част на света чрез руски методи за електронна война (EW), те помолиха Илон Мъск да им изпрати някои терминали Starlink. Мъск го направи – и тези терминали Starlink се оказаха решаващи за отбраната на Киев.

Оттогава украинските въоръжени сили разчитат на Starlink, за да поддържат връзка между своите сили. Сега и руските въоръжени сили започнаха да използват дронове, въоръжени със системи Starlink, които са заловили в битка с отстъпващата украинска армия, пише The National Interest.

Въпреки че руснаците сега използват системата Starlink, фактът, че иновативната нова сателитна констелация на Мъск – Starlink – беше превърната в оръжие във войната в Украйна, означаваше, че както Русия, така и Китай започнаха да работят върху различни методи за унищожаване на тази сателитна способност.

Как „Тобол” превъзхожда GPS, Galileo и Starlink

Влиза в действие антисателитното оръжие Tobol (ASAT). Подобно на по-новото оръжие Kalinka ASAT, което според твърденията е било използвано от Иран, за да блокира 40 000 терминала Starlink, които антиправителствените протестиращи са използвали по-рано този месец, системата „Тобол” е още по-развита заплаха.

Според GPS World, в близост до западната граница на Русия с балтийските държави в Европа има тайна руска база за електронна война, която е част от мрежата на системата „Тобол“.

Какво точно е "Тобол"?

Калининград: руската противокосмическа крепост в сърцето на Европа. Това е система за електронна война, която, както бе отбелязано по-горе, вероятно е свързана с смущаване на GPS и комуникационни сателити (включително сателитите Starlink).

Вероятно се намира в места като Калининград, контролираната от Русия анклава, разположена между Полша и Литва. Тогава известен като Кьонигсберг в Източна Прусия, Германия, регионът попада в ръцете на Съветския съюз през 1945 г. и е преименуван на Калининград в чест на стария болшевик и номиналния заместник на Сталин Михаил Калинин. Днес територията е почти напълно русифицирана и е малко вероятно някога да напусне орбитата на Кремъл.

Методът на Тобол за прекъсване на сигнала по същество блокира или поне значително влошава честотите на сателитната навигация, като предава силни смущения в честотните ленти, използвани от GPS, GLONASS, Galileo и подобни констелации. Тъй като тези сателитни сигнали на височина около 20 000 километра са изключително слаби, когато достигнат Земята, относително мощни наземни предаватели могат да ги заглушат.

Тобол е предимно стационарен набор от наземни комплекси, разположени на стратегически възли, обикновено съвместно със сателитна мониторинг и антикосмическа инфраструктура за наблюдение. Някои източници твърдят, че има мобилни компоненти в мрежата Тобол, по-специално средства, монтирани на камиони, които спомагат за разширяване на обхвата на Тобол.

Системата се състои от големи параболични антени и масиви, които са видими на сателитните снимки на Калининградската анклава. Това показва, че предаватели с висока печалба се използват за насочено покритие, както и за широкообхватни смущения, според подробен анализ, проведен от NDTV.com. Тези елементи с висока печалба са в съответствие с инфраструктурата, която може да създаде нещо като електромагнитни огради над критични въздушни, морски или сухоземни коридори.

Смята се, че Тобол е способен както да заглушава, така и да подправя сателитни сигнали.

Как Тобол защитава руските сили от прецизните удари на НАТО

Има някои индикации, че системата Tobol може да се използва както за отбрана, така и за нападение. Например, Калининград вероятно ще бъде основна цел за силите на НАТО, ако някога избухне война между Руската федерация и НАТО. Чрез разполагането на мрежата Тобол в Калининград, Москва може да използва мрежата Тобол, за да защити своите чувствителни военни съоръжения в Калининград от атака на НАТО.

Русия активно развива системи за електронна война, които са насочени както към тактическите комуникации на Земята, така и към сателитната навигация и комуникационната инфраструктура. Сега, след като Мъск позволи динамичната си система Starlink да се използва за явни военни цели (той би оспорил това описание, но именно за това я използват украинците), тя се превърна в ключов фокус на руските противокосмически усилия.

Брандън Вайхарт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest.