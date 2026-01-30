Тайното оръжие на Путин: Митичният МиГ-41 (ВИДЕО)

В момента изглежда, че руснаците са дали приоритет на разработването на технологии и възможности, които ще гарантират, че войната им в Украйна ще завърши с победа. Така че Москва е наредила военното си производство да даде приоритет на масовото производство на основни бойни танкове, ракети с голям обсег, хиперзвукови оръжия като „ Орешник“ и рояци от дронове, за да назовем само някои от технологиите, върху които Русия се фокусира, за да спечели войната в Украйна, пише The National Interest.

Москва дори не е дала приоритет на своя боен самолет от пето поколение, Су-57 „Фелон“, въпреки че много западни анализатори твърдят, че Су-57 не е истински боен самолет от пето поколение. Сега руснаците изглежда се надпреварват да разширят производството на Су-57, тъй като Москва мечтае Су-57 да се конкурира за износ с произведения в САЩ многоцелеви боен самолет от пето поколение F-35 Lightning II.

Руската икономика по време на войната има различен списък с приоритети

Тъй като руснаците се възприемат като „губещи“ в надпреварата за бойни самолети от пето поколение, Москва изглежда е заинтересована да „настигне“ китайците и американците. През последните няколко години се разпространяват новини за митичния МиГ-41 (ПАК-ДП) и малозаметния ПАК-ДА, които са част от нов клъстер от модели бойни самолети и бомбардировачи, които емблематичните руски аерокосмически фирми проектират.

Заедно с МиГ-41 се разработва и още по-малко известна система, наречена Т-60 „Голур“. В момента голяма част от информацията за Т-60 е косвена и се намира главно в профили от типа OSINT в социалните медии. Засега нека разгледаме МиГ-41 (ПАК-ДП), който е много по-известен и разбираем – и вероятно много по-близо до реалността от който и да е друг предложен руски самолет от шесто поколение.

Влиза (митичният?) МиГ-41

МиГ-41 (ПАК-ДП) е класифициран като прехващач от „шесто поколение“, предназначен да замени остарелия МиГ-31 „Фоксхаунд“ в руските Въздушно-космически сили. Както при много от руските инициативи за разработване на бойни самолети от шесто поколение, потвърдими подробности са разпръснати в интернет и сред експерти в областта на аерокосмическото и отбранителното дело.

Но Global Security съобщава , че МиГ-41 има хиперзвукови възможности за скорост – с максимални скорости около Мах 4.0-4.3, а някои дори твърдят, че самолетът ще може да достигне до Мах 5. Ако е вярно – и има сериозни причини да се съмняваме в това – това би поставило предложения МиГ-41 далеч пред съществуващите американски бойни самолети от пето поколение, F-22 Raptor и F-35, по отношение на скоростта.

Руските медии представят птицата като звезден изтребител от „Междузвездни войни“ или „Бойна звезда „Галактика““ и по-малко като истински военен самолет. Според съобщенията, целта на дизайна е да се повиши оперативният таван на МиГ-41 над средните тавани на бойните самолети, евентуално с десетки километри, теоретично изтласквайки МиГ-41 до близки до космически височини.

Това би означавало, че МиГ-41 теоретично би могъл да прехваща високоскоростни заплахи на голяма височина (като евентуално приближаващи балистични ракети или сваляне на сателити).

Между другото, това е подобна способност на тази, която се твърди, че ще притежава китайският военен самолет от шесто поколение. Макар че е малко вероятно руснаците и китайците да си сътрудничат по военен самолет от шесто поколение – поне не засега – фактът, че описаните възможности на съответните им бойни самолети от шесто поколение са толкова сходни, би трябвало да накара всеки сериозен специалист по отбранителен план във Вашингтон да се замисли.

Миналата година, пишейки на тези страници, Харисън Кас подчерта как някои анализатори в областта на отбраната са спекулирали, че МиГ-41 може да носи балистични ракети с голям обсег, противосателитни оръжия (споменати по-горе) и дори оръжия с насочена енергия (DEWs), позиционирайки МиГ-41 като защитник от заплахи както във въздуха, така и в космоса.

Както американците и китайците, руснаците от години се интересуват от разработването и масовото производство на свръхзвукови оръжия (DEW). Всъщност, дали американците могат да накарат своите DEW да работят правилно, остава важен въпрос, но китайците сякаш напредват в тази област... защо да се предполага, че руснаците, които изпревариха света в разработването на хиперзвукови оръжия, не са постигнали значителен напредък в тази област?

Въпреки че руснаците не са дали приоритет на масовото изграждане на модерни бойни самолети, като например Су-57, описаните по-горе възможности за МиГ-41 са в съответствие с цялостната доктрина за противовъздушна отбрана на Русия. Русия се нуждае от бързи, високолетящи прехващачи, за да покрие огромното пространство на северното въздушно пространство, и от такива, за да противодейства на бъдещи високоскоростни заплахи, които биха представлявали риск за руската родина.

Въпреки това Русия е изправена пред индустриални предизвикателства, тъй като е изцяло ангажирана с разработването на системите, необходими за победа в Украйна. Тези системи не са бойни самолети от шесто поколение.

Те дори не са птици от пето поколение. Това са основни бойни танкове Т-72 , рояци от дронове, системи за атака извън зрителния обсег, хиперзвукови ракети и други подобни. Досега не съществува прототип на МиГ-41, което означава, че всичко това е само теоретично.

Сенчестият Т-60 „Голур“ и амбициите на Русия за шесто поколение

Що се отнася до Т-60 „Голур“, според непотвърдени източници , Т-60 „Голур“ ще разполага с изцяло нова задвижваща система, която ще осигурява увеличена тяга, като същевременно намалява разхода на гориво.

Тези две характеристики на новия, неуточнен двигател за предполагаемия Т-60 „Голур“ ще увеличат оперативния обхват и бойната издръжливост на този предполагаем военен самолет.

Като част от предполагаемата програма Т-60, руснаците работят за подобряване на производителността, гъвкавостта и автономността за работа в бъдещи среди с висока степен на заплаха - включително такива с усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана (ПВО), възможности за електронна война (РЕБ) и дори възможности за изкуствен интелект (ИИ).

Твърдения за капацитет спрямо производствена мощност

Засега руските бойни самолети от шесто поколение съществуват предимно като концепции, визуализации и стратегически послания. Те не са метал на пистата. Москва доказва в Украйна, че все още знае как да води война в индустриален мащаб. Този вид война в индустриален мащаб, основана на изтощение, обаче предпочита количеството и издръжливостта преди всичко.

Изящните аерокосмически чудеса са просто лукс, който руснаците не могат нито да си позволят, нито да изискват, за да спечелят войната в Украйна.

МиГ-41 и още по-теоретичният Т-60 „Голур“ може един ден да се превърнат в истинска „система от системи“ в Русия, но докато Русия не демонстрира способността си да произвежда масово усъвършенствани стелт самолети в голям мащаб, амбициите ѝ за „шесто поколение“ остават амбициозни.

В новата ера на конкуренция между велики сили и противно на вярванията на американците и европейците, мечтите не възпират противниците. Фабриките го правят. За чест на Русия, нейната отбранителна индустриална база е далеч по-способна в масовото производство на по-прости оръжия и платформи в голям мащаб, отколкото Западът. Това е, което ще спечели в Украйна, а не шепа високотехнологични платформи.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Вайхерт е водещ на „Часът за национална сигурност“ по iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Той води съпътстващо предаване по Rumble, озаглавено „Разговори за национална сигурност“. Вайхерт редовно се консултира с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Неговите статии са публикувани в множество издания, сред които Popular Mechanics, National Review, MSN и The American Spectator. А книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.