МВнР на Русия заплаши с последствия държави, които задържат танкери под руски флаг

Русия ще предприеме всички налични защитни мерки в случай на нарушения на международното право срещу плавателни съдове под руски флаг. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предават руски медии.

"Ако международното право бъде нарушено по отношение на кораби, плаващи под наш флаг, Москва ще предприеме всички налични мерки за тяхната защита“, подчерта тя.

Днес френският президент Еманюел Макрон информира украинския си колега Володимир Зеленски, че Париж ще бъде принуден да освободи петролния танкер "Гринч“, задържан в Средиземно море заради националното законодателство. Френският лидер заяви също, че иска да измени законодателството, така че задържаните "руски“ танкери да останат конфискувани във Франция.

На 22 януари Франция задържа петролния танкер "Гринч“, "идващ от Русия". Операцията бе проведена в Средиземно море с подкрепата на Обединеното кралство и други съюзници. Париж заяви, че корабът е плавал под фалшив флаг.

Захарова поясни обаче, че Русия няма връзка със задържания танкер "Гринч“.