„Ростех“: „Панцир“ оглави класацията – най-търсената ПВО система в света

Руската зенитно-ракетна система „Панцир“ е обявена за най-популярната система за противовъздушна отбрана, заяви пред „Известия“ изпълнителният директор на държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов.

Той подчерта, че Русия и ОАЕ отдавна си сътрудничат в отбранителния сектор.

„Между другото, ние разработихме „Панцир“, отчасти с техни пари, съвместно с тях, още през 2000-те години. Днес това е най-популярната система за противовъздушна отбрана; тя се е доказала тук и много страни, включително Емиратите, с удоволствие я купуват“, каза той.

Семейството системи „Панцир“ включва различни системи. Самоходната ракета „Панцир-С“ носи две двуцевни 30-милиметрови оръдия 2А38М и зенитни ракети. Системата ЗРК/ПКГ е монтирана на колесни и верижни шасита.

По-рано през януари беше обявено, че холдинговата компания „Високоточни системи“ е доставила пълния обем системи от семейство „Панцир“ на руското Министерство на отбраната през 2025 г. По-конкретно, клиентът е получил самоходните системи „Панцир-С“ и „Панцир-СМД“ с увеличен брой ракети.