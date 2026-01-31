Първото безпилотно метро в Русия тръгва през 2027 г. (ВИДЕО)

В момента влакът се тества без пътници

Първият безпилотно метро в Русия ще започне да превозва пътници през 2027 година. Това публикуваха в социалните мрежи от Посолството на Русия в България.

В момента влакът се тества без пътници. В кабината се намира машинист, който контролира работата на системата и осигурява безопасността.

Към настоящия етап се тестват ключови системи:

- Автоматично управление на влака, което отговаря за ускорението, спирането, контрола на скоростта и прецизното спиране.

- Автоматично откриване на хора и чужди предмети по релсите.

- Машинно зрение за откриване на аномалии в тунела.

- Взаимодействие в реално време с контролния център.

До края на 2026 година ще бъде готов работещ прототип на иновативния влак. Той ще започне да работи по линията без пътници, като се вземат предвид стандартните интервали на движение на московското метро от 90 секунди по време на пиковите часове. Първите пътувания на пътници ще започнат през 2027 година, а първата линия на безпилотното метро се планира да бъде пусната в експлоатация до 2030 година.