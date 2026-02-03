Руски балистични ракетни удари „Искандер-М“ унищожиха доставените от САЩ на Украйна ракетна артилерия HIMARS и противовъздушни системи С-300

Кадри от дрон от Харковска област на Украйна показват, че руска балистична ракетна система „Искандер-М“ нанася прецизни удари, за да унищожи пускова установка от ракетната артилерийска система HIMARS на украинската армия, съобщава военното издание Military Watch.

Това съвпадна многократно с отделен ракетен удар, изстрелян със същата система, който унищожи множество части от системата за противовъздушна отбрана С-300 на украинските ВВС, която в момента е гръбнакът на зенитно-ракетната им мрежа. Руското Министерство на отбраната съобщи, че първият удар е довел до смъртта на десет украински военнослужещи, докато вторият е причинил смъртта на множество оператори, а наред с множество пускови установки е унищожил и поне една радарна система. Системата „Искандер-М“ играе все по-централна роля във военните усилия на Русия, като рязкото увеличение на производството от 2023 г. насам направи доставките на балистични ракети по-лесно достъпни за засилване на ударите.

Системите „Искандер-М“ са използвани за неутрализиране на множество важни цели, като кадри от дронове потвърждават многократно унищожаването на оскъдните украински зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“. Системите са използвани и за многократни атаки срещу позициите на западните бойци, подкрепящи украинските военни усилия , както и срещу ключова железопътна инфраструктура и бойни самолети. В средата на октомври 2025 г. кадри от дронове показват резултатите от удар с „Искандер-М“ , извършен срещу площадка за изстрелване на дронове в Мартовое, североизточна Украйна, унищожавайки до 65 дрона клас „Лютый“, четири камиона и пет пускови установки и причинявайки приблизително 30 украински жертви. Впоследствие, на 7 ноември, е извършен удар с „Искандер-М“ срещу украински полк с дронове в посока Краматорск-Дружковка в спорната Донецка област, причинявайки големи загуби на личен състав и техника.

Един от най-значимите скорошни успехи, приписвани на системата „Искандер-М“, беше неотдавнашен удар по церемония по награждаване на Украйна, който неутрализира няколко десетки от най-елитните военнослужещи на украинските въоръжени сили, причинявайки безвъзвратни загуби. Въпреки че Украйна разполагаше с най-голямата мрежа от усъвършенствани радарно насочвани ракетни системи земя-въздух в Европа преди избухването на пълномащабни военни действия през февруари 2022 г., използването на ракети с полубалистични траектории от „Искандер-М“ и способността за извършване на сложни маневри по време на полет ограничи ефективността на вариантите от съветската ера на С-300 за тяхното прихващане. Въпреки че западните анализатори първоначално бяха оптимисти, че системата MIM-104 „Патриот“, доставена от началото на 2023 г. от множество членове на НАТО, ще се окаже по-способна да прихваща атаки на „Искандер-М“, украинските офицери често се оплакваха от много ограничените възможности на системите да прихващат удари.

Въпреки че производството на ракети за системата „Искандер-М“ продължава да расте и според съобщенията е увеличило производството си петкратно още в средата на 2023 г., украински източници съобщават, че подобренията в системата са довели до допълнително намаляване на процента на прихващане. През октомври 2025 г. оценка, направена в Киевския научноизследователски институт по съдебна експертиза (KNDISE) в Украйна, подчерта значителен скок в производството на подобрени типове балистични ракети за „Искандер-М“, за да се изпълнят новите поръчки на Министерството на отбраната, като се смята, че се произвеждат най-малко седем варианта на ракетата с различни бойни глави, включително високоексплозивни, клъстерни и специални типове. Успоредно с атаките срещу ракетни установки и концентрации на ценен персонал, руските въоръжени сили са използвали и „Искандер-М“, за да насочват атаки към отбранителни промишлени обекти, допринасящи за ракетните програми на Украйна, като нападението над четири такива обекта в средата на август е причинило сериозен неуспех на украинската програма за балистична ракета „Сапсан“.

Ракетните артилерийски системи HIMARS, като тази, която наскоро беше атакувана, постигнаха множество големи успехи срещу руските сили, като един от най-забележителните успехи, постигнати в театъра на военните действия, беше ударът на 1 януари 2023 г., при който загинаха 89 руски военнослужещи след удар по временна казарма в спорния Донецки регион. Въпреки това, възможностите за прецизно насочване на системата често се оказват далеч от надеждни срещу руски фронтови цели, поради ефективното използване на електронна война за защита на такива позиции.

Системите обаче могат да бъдат оборудвани с балистични ракети ATACMS за такива атаки с по-голям обсег и са доказали своята ефективност при поразяване на цели по-назад зад фронтовата линия, като системи за противовъздушна отбрана и инфраструктура . Това направи пусковите установки HIMARS високоприоритетни цели за руските ракетни атаки с „Искандер-М“, като ограничената способност на членовете на НАТО да попълват запасите на украинските загуби или изразходваните ракети и ракети гарантира, че подобни удари могат да ограничат заплахата за руските сили.