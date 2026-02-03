Руска масирана атака с дронове и балистични ракети „Циркон“ и „Калибр“ срещу Киев, Харков и Днепър

В нощта на 3 февруари руснаците започнаха масирана атака срещу Украйна с дронове и балистични ракети. Киев, Харков и Днепър бяха ударени.

Руснаците са изстреляли цели групи дронове, Киев, Харков и Днепър бяха ударени и от дронове, и от балистични ракети.

В Суми са чути експлозии, а в Конотоп са повредени училище, частни къщи и инфраструктурни съоръжения.

Според Военновъздушните сили, врагът е изстрелял групи дронове в Украйна от вечерта на 2 февруари. Дронове са регистрирани поне в Сумска, Черниговска, Харковска, Киевска, Полтавска, Одеска и Донецка области.

С настъпването на новия ден руснаците са изстреляли балистични ракети няколко пъти в посока Харков, Киев и Днепър.

След 01:50 военните регистрираха високоскоростни цели от Крим в посока Киевска област. В същото време, мониторингови доклади показват, че това са ракети „Циркон“ .

Според съобщения от мониторингови канали, руснаците са излетели с МиГ-31К в 03:50 . Не е имало обаче изстрелвания на ракети „Кинжал“ (информацията за излитането на МиГ не е официално потвърдена).

Сутринта Военновъздушните сили съобщиха, че в 05:00 часа в Черниговска област е била засечена ракета, летяща към Киевска област . Мониторинговите канали съобщават, че това са ракети Х-22/32, изстреляни от самолет Ту-22М3.

Няколко минути по-късно, мониторни канали съобщиха, че руснаците са изстреляли предварително ракети „Калибър“ от Черно море.

Към 05:30 часа окупаторите вероятно са изстреляли ракети от самолети Ту-95МС , както съобщават от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.