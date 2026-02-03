Виктор Орбан: ЕНП иска да превърне ЕС във военен съюз

Иска да отнеме правото на вето на държавите-членки

Поддръжниците на „Тиса” се срещнаха в Загреб през уикенда. Те се споразумяха за две цели тук и го казаха: правото на вето в Европа трябва да бъде премахнато, а съюзът трябва да бъде превърнат във военен съюз, написа премиерът на Унгария Виктор Орбан във Фейсбук.

„Това беше договорено от Европейската народна партия, на която „Тиса” също е член. Това е тяхната стратегия, това е тяхната цел. Всеки, който е член на Народната партия, дава името си за това. Нека никой не се съмнява: Тиса не може да бъде изключена от това, дори и да иска”, каза още Орбан.

Премиерът също припомни във видеото, че Европейската народна партия е провела среща на ниво ръководство в Загреб миналата седмица, където са взети две решения.

„Едното е, че правото на вето на държавите-членки върху решенията в Брюксел трябва да бъде отнето, а другото е, че Европейският съюз трябва да бъде трансформиран във военен съюз“, каза той.

Той добави, че само по себе си това няма да е чак толкова голяма работа, защото нека решат каквото искат.

„Проблемът е, че най-голямата партия в унгарската опозиция, „Тиса”, принадлежи към Европейската народна партия. Това решение ще се отрази и в Унгария. Каквото и да каже Тиса, истината е, че те искат да ни отнемат правото на вето и за това са намерили и свой кандидат за външен министър. Сиярто по-скоро би си отрязал главата, отколкото да се откаже от каквото и да било, дори от мъничко от националните си интереси. Но лобистите, доведени от Тиса от Брюксел или Лондон, не искат и не могат да кажат „не“ в такава ситуация“, подчерта Виктор Орбан.