Над 1500 евро средно: колко печелят служителите в Гърция

Но един на всеки трима работници е получавал заплата под 1000 евро бруто

Заплатите в частния сектор в Гърция миналата година са били средно 1362,66 евро бруто, което е с 20 евро повече в сравнение с 2024 г., докато средната заплата на пълен работен ден се е увеличила до 1516 евро от 1478 евро година по-рано (с 37 евро повече), съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Като цяло, един на всеки трима работници е получавал заплата под 1000 евро бруто на месец през 2025 г., докато шест от 10 са получавали до 1200 евро.

Всъщност, значителното увеличение на минималната работна заплата през последните години доведе до забележими промени сред работниците, които получават заплати до 1500 евро. Следователно, докато 61% от служителите в частния сектор са получавали между 801 и 1500 евро както през 2024 г., така и през 2025 г., тези, получаващи заплати между 800 и 1000 евро бруто, са намалели с 46% през 2025 г. в сравнение с предходната година, а служителите със заплата между 1001 и 1500 евро са се увеличили с 54%.

Както може да се види от годишните данни на системата Ergani (получени от периодичните аналитични декларации на работодателите), в Гърция много малките предприятия са по-голямата част, като 88% или 267 245 наемат от един до 10 служители. Броят на тези компании всъщност се е увеличил с 2805 предприятия (+1,06%) за една година.

Общо предприятията, които имат служители по трудови договори по частно право, са 304 568, докато с клоновете си – в различни региони от централата им – те достигат 355 509.

Броят на служителите по частноправни трудови договори е 2 460 720, което е увеличение със 70 563 души или 2,95% в сравнение с 2024 г. Показател за размера на предприятията в гръцката икономика е, че само 10 компании имат 3000-4000 служители (в сравнение с девет през 2024 г.), докато други 19 компании имат над 4000 служители. 1,7% от всички предприятия с над 50 служители представляват 47,24% от общия брой служители.

Най-голямата група (750 113 или 29%) са заети в 937 предприятия, всяко от които има над 250 служители. Следват 681 535 служители (26,30%), които работят в 35 910 предприятия с 10-49 служители. Значителен е и броят на работниците (395 485 или 15,26%), заети в много малки предприятия с до четирима служители.