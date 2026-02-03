Шокиращ случай: директорка на детска градина арестувана за тормоз над деца

Собственичката на детска градина в Алгемеси (Валенсия) е арестувана за малтретиране на деца

55-годишна жена, собственичка на детска градина в община Алгемеси, Валенсия, е арестувана миналия петък по обвинение в малтретиране и унизително отношение към деца, за това че е разтърсвала, тормозила, удряла и затваряла в съседни стаи без надзор деца на възраст под три години, съобщава El Pais.

Арестите са били извършени, след като работници от центъра са заснели с мобилните си телефони случилото се и са подали жалба в Националната полиция, според информация на вестник Levante-EMV. Жената е разследвана за престъпления, свързани с редовно малтретиране на малолетни и продължително унижаване на малолетни, според информация на Върховния съд на Общността Валенсия (TSJCV).

Детската градина има разрешение да преподава на деца на възраст от 0 до 3 години и е вписана като център за предучилищно образование в Регистъра на учебните заведения на Общността Валенсия, който е подчинен на Министерството на образованието.

Арестуваната жена няма право да се доближава или да влиза в контакт по никакъв начин със записаните деца, нито да посещава центъра, докато се разглежда делото. През този период ѝ е забранено да извършва каквато и да е трудова дейност – платена или не – свързана с деца, според решението на разследващия съд в Алзира.

Центърът е функционирал 30 години в тази община, която понастоящем има 28 306 жители.

След закриването на центъра, Регионалната дирекция по образование, от своя страна, чрез инспекцията по образованието, координира действията си с общината на Алгемеси, за да гарантира образователните услуги и да отговори на засегнатите семейства.