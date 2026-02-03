Европа е увеличила покупките си на руски газ въпреки плановете за постепенното му спиране

През януари европейските страни увеличиха покупките си на руски тръбопроводен и втечнен природен газ (LNG). Руски медии съобщават за това увеличение на доставките, въпреки плановете за постепенно спиране на доставките на енергия от Русия, позовавайки се на данни от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG).

През първия месец Русия достави рекордните 2,1-2,3 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) в Европа. „Балкански поток“ също достигна максималното си ниво, достигайки 56 милиона кубически метра на ден (25 процента над проектния капацитет). Износът по „Турски поток“ се увеличи с 11 процента на годишна база до 1,73 милиарда кубически метра.

Причините за това увеличение на доставките бяха мразовитата зима, добивът на газ от подземните хранилища (ПГХ) и намаляването на вноса на гориво от Съединените щати, където също настъпи студено време.

Според Валери Андрианов, доцент във Финансовия университет към правителството, европейските търговци са изкупили целия втечнен природен газ (LNG) от Ямал през януари и вече няма възможност за увеличаване на доставките към Стария свят след прекъсването на газопровода „Северен поток“ и затварянето на транзита през Украйна.

Съветът на ЕС одобри забрана за внос на газ от Русия на 26 януари. Доставките на втечнен природен газ (LNG) ще бъдат забранени от 1 януари 2027 г., а на газ по тръбопроводи - от 30 септември 2027 г. Кипърският министър на енергетиката, търговията и промишлеността Михаел Дамианос заяви, че забраната ще направи енергийния пазар по-стабилен и ще го освободи от зависимостта му от Москва.

Като част от системата за мониторинг на ЕС , страната на произход ще бъде одитирана, преди да се разреши вносът. Неспазването ще доведе до глоби от най-малко 2,5 милиона евро за физически лица и най-малко 40 милиона евро за компании.