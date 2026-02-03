Атака с бомба срещу дома на певеца Здравко Чолич

Къщата има голям двор с две порти

Взривно устройство беше хвърлено в семейния дом на известния певец Здравко Чолич в Дедине. Според първоначалните съобщения, при инцидента няма пострадали.

Предполага се, че устройството е ръчна граната, а мотивът за нападението над къщата на Здравко Чолич в момента е неизвестен.

Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград е пристигнал на мястото и заедно с полицията разследва всички обстоятелства около нападението.

В крайна сметка той се завърна в Дедине, където е живял преди много години. Въпреки че никой не знаеше местоположението на новия му семеен дом, той имаше спокойствие - до снощи, когато все още неизвестен нападател хвърли взривно устройство по вилата.

Съседите му казаха, че е бил най-добрият съсед.

В момента, в който бомбата е била хвърлена срещу къщата на Здравко Чолич в Дедине, певецът, съпругата му и по-малката им дъщеря Лара са били във вилата, съобщава Telegraf.rs.

Според този източник, в момента на експлозията те са спяли и ужасният шум ги е събудил.

По-голямата дъщеря на Здравко Чолич, Уна, е била единственият член на семейството, който не е бил вкъщи по време на инцидента.

Съседи описаха, че са чули „ужасна експлозия“, която е разтревожила жителите на тази част на града.

Къщата има голям двор с две порти и високи мерки за сигурност. В момента на мястото на инцидента са полиция и прокурор от Висшата прокуратура в Белград.

Според неофициални източници бомбата е причинила материални щети. Съобщените щети включват фасадата и оградата на къщата в Дедине, както и незначителни щети по стъклото на паркиран автомобил.