Сделка за трилион долара: Мъск слива xAI със SpaceX

За да изгради космически центрове за данни

Компанията на Илон Мъск SpaceX официално придоби неговата фирма за изкуствен интелект xAI, съобщиха от компанията. Сделката е насочена към създаване на интегрирани космически центрове за данни, обединяващи технологии за ИИ, ракети, космически интернет и комуникации директно към мобилни устройства.

По информация на запознати източници, оценката на SpaceX след придобиването достига 1 трилион долара, а на xAI – 250 милиарда долара. Обединената компания е представена на служителите чрез меморандум в понеделник, като очакваната стойност на акциите е 526,59 долара на брой.

„Целта ни е да създадем най-амбициозния вертикално интегриран иновационен двигател на Земята и извън нея – с изкуствен интелект, ракети, глобален интернет и водеща в света платформа за информация в реално време и свобода на словото“, се казва в изявлението на SpaceX.

xAI набра 230 милиарда долара през януари, а при последната вторична продажба на акции беше оценена на 800 милиарда долара. Обединението на двете компании се очаква да засили позициите на Мъск в космическите технологии и изкуствения интелект.