Първата пилотирана мисия до Луната от 50 години (Инфографика)
Автор:
Труд news
Технологии
22:05
27.01.2026
Още от
(Технологии)
14:41
26.01.2026
ЕК стартира ново разследване срещу „Екс“ заради чатбота „Грок“
22:46
20.01.2026
TikTok пусна приложение за минисериали
13:11
16.01.2026
Създадоха първия сутиен с пръстов отпечатък срещу изневяра (ВИДЕО)
09:20
14.01.2026
Смартфонът като заместител на компютъра – възможно ли е?
19:44
12.01.2026
ChatGPT търсен най-често за здраве
23:04
11.01.2026
Хакери откраднаха данни от 17,5 милиона акаунта в "Инстаграм"
20:01
09.01.2026
Китай завладява пазара на хуманоидни роботи
16:44
09.01.2026
Червен пиксел в снега: AI откри тялото на изчезнал алпинис
Най-четени
Мнения
В Англия палят цигари с горящия портрет на... Стармър!
21:00
27.01.2026
553
Румен Михайлов
Цените в София като за шейхове
10:00
27.01.2026
3 698
Стефан Кючуков
Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците: Парамедиците спасяват животи, а нямат статус на медицински специалисти
08:00
27.01.2026
414
Ирен Делчева
Час по-скоро да си върнем златните резерви от Великобритания
07:00
27.01.2026
11 375
Кузман Илиев
Батериите ще стават само по-евтини. Дали?
06:38
27.01.2026
701
Боян Рашев
Защо България редува суши и наводнения?
06:00
27.01.2026
390
Труд news