TikTok предизвиква пристрастяване

Становище на Европейската комисия

Европейската комисия прие предварително становище, че платформата TikTok нарушава Акта за цифровите услуги поради своя предизвикващ пристрастяване дизайн. Според ЕК TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните, както и уязвимите възрастни.

Например, като постоянно “възнаграждават” потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим “на автопилот”. Това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола.

Според ЕК TikTok пренебрегва важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели. На този етап ЕК счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. TikTok има възможност да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията.