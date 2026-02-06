TikTok предизвиква пристрастяване

Автор: Труд news
Технологии

Становище на Европейската комисия

Европейската комисия прие предварително становище, че платформата TikTok нарушава Акта за цифровите услуги поради своя предизвикващ пристрастяване дизайн. Според ЕК TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните, както и уязвимите възрастни.

Например, като постоянно “възнаграждават” потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим “на автопилот”. Това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола.

Според ЕК TikTok пренебрегва важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели. На този етап ЕК счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. TikTok има възможност да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията.

Още от (Технологии)

Най-четени

Мнения