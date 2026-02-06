Наследството на "Грипен": SAAB ще тества дрон с размерите на изтребител (СНИМКИ)

Шведите формират собствена концепция за боен самолет на бъдещето

Saab ще извърши тестови полети с нов безпилотен апарат с размерите на изтребител през следващата година, за да изпробва технологии, които ще подпомогнат развитието на програма за боен самолет на бъдещето.

„Разглеждаме много различни неща, 150 проекта“, каза Пер Нилсон, който работи по усъвършенствани програми в подразделението за аеронавтика на шведския производител. "Все още се определя кои технологии ще бъдат тествани в първата версия на демонстратора", каза той пред репортери на авиошоуто в Сингапур.

Демонстрацията е част от финансиран от шведското правителство проект, който стартира през 2024 г. и се очаква да продължи до 2029 г. Целта му е да помогне на правителството да реши с какво ще замести изтребителя „Грипен“ (Gripen). В Стокхолм обмислят три варианта: самостоятелен проект, съвместни международни усилия и, може би най-неочакваният, внос на чуждестранен продукт, пише Aviation week.

Демонстраторът ще отбележи прехода в работата по проекта за перспективен изтребител от научноизследователска и развойна дейност към утвърждаване на технологиите. "Концептуалната фаза включваше около 270 специалисти, работещи по 50 проекта", разкри Нилсон. "Дейностите бяха насочени към теми като стелт възможности, високи нива на автономност за пилотирани и безпилотни системи и силни възможности за електронна война".

Както и при „Грипен", Saab развива възможности за експлоатация на самолета в "разпръснати" операции с използване на обикновени пътища без специализирано оборудване, вместо писти.

Финансираната от шведското правителство програма ще включва и свръхзвукови демонстратори.

Saab ще запази и друга ключова характеристика на „Грипен": двойна софтуерна конфигурация, която отделя бойните функции от полетните. Тя, твърди компанията, позволява по-гъвкаво модернизиране на самолета.