НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната

НАСА съобщи днес, че планира да изстреля ракетата си с мисия около Луната през март тази година, след като ден по-рано агенцията се сблъска с течове на гориво по време на ключов тест, предаде АП.

В изявлението на НАСА се посочва, че отлагането на изстрелването ще „позволи на екипа да прегледа данните и да проведе втора генерална репетиция“ преди летателния тест.

NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6 — NASA (@NASA) February 3, 2026

Близо 10-дневната мисия ще изпрати четиримата астронавти около Луната, след което, след обход на нейната далечна страна, те ще се върнат директно на Земята. Целта е да се тестват системите за поддържане на живота и други жизненоважни функции на капсулата. Екипажът няма да влиза в лунна орбита и няма да прави опити за кацане на естествения спътник на Земята.

От агенцията посочиха, че четиримата астронавти ще бъдат извадени от текущата двуседмична карантина. Те отново ще преминат през карантина за „около две седмици“ преди следващия прозорец за изстрелване.

НАСА не уточни точната дата през март, като добави, че екипите първо трябва „да прегледат изцяло данните от теста, да отстранят всички проблеми и да се върнат към тестовете“.