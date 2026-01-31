Nvidia замрази сделката за 100 млрд. долара с OpenAI

Компютърният гигант Nvidia е замразил планираната сделка за инвестиция от 100 милиарда долара в OpenAI, компанията зад чатбота ChatGPT, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Според информацията ръководството на Nvidia е изразило съмнения относно ефективността на подобна инвестиция на фона на бързо променящия се пазар на изкуствения интелект. Очакваше се компанията да участва в изграждането на мащабни изчислителни центрове с капацитет от поне 10 гигавата, които да обслужват нуждите на OpenAI.

Планираната сделка предвиждаше Nvidia да осигури финансиране в размер на 100 милиарда долара за изграждането на центровете, а OpenAI да наема от производителя високопроизводителни компютърни чипове. Според източниците обаче изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг е изразил недоволство от липсата на достатъчна управленска дисциплина в OpenAI.

Допълнителен натиск върху сделката оказва и засилената конкуренция от страна на компании като Google и Anthropic, които също развиват собствени мащабни модели за изкуствен интелект.

Въпреки замразяването на инвестицията от Nvidia подчертават, че OpenAI остава техен ключов и предпочитан партньор в развитието на технологии за изкуствен интелект.