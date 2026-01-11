Хакери откраднаха данни от 17,5 милиона акаунта в "Инстаграм"

Хакери са откраднали данните на 17,5 милиона потребители на Instagram, които сега се продават в "тъмната мрежа" (даркнет - бел.ред.) и биха могли да бъдат използвани от киберпрестъпници. Това съобщи компанията за киберсигурност Malwarebytes, която е открила базата данни по време на рутинен мониторинг на скрити онлайн платформи.

Поверителна информация е публикувана на 7 януари в хакерския форум BreachForums от потребител, използващ псевдонима „Solonik“. Според Malwarebytes, изтичането е включвало потребителски имена, физически адреси, телефонни номера, имейл адреси и други данни. Компанията смята, че то произтича от уязвимост в Instagram API, възникнала през 2024 г.

Много потребители на Instagram вече са започнали да получават имейли с искания за нулиране на пароли. Malwarebytes смята, че тези заявки са инициирани от нападатели, опитващи се да получат достъп до акаунтите им. Експерти предупреждават, че компрометираните данни могат да бъдат използвани за фишинг атаки и превземане на акаунти.

В резултат на това експертите по киберсигурност препоръчват на потребителите да активират двуфакторно удостоверяване чрез приложение за удостоверяване, вместо чрез SMS, да променят паролата си на уникална и сложна и да игнорират подозрителни имейли за възстановяване на достъпа.

Instagram остава една от най-големите социални платформи в света: услугата е на трето място по популярност, с приблизително 2 милиарда активни потребители месечно и над 500 милиона потребители дневно.