Китай завладява пазара на хуманоидни роботи

Пазарът на хуманоидни роботи расте с впечатляващи темпове, като основните играчи са компании от Китай, показват актуални данни на анализаторите от Omdia.

През 2025 г. шанхайската AgiBot стана световен лидер, продавайки 5168 хуманоидни робота. Така тя зае 39% от глобалния пазар. Компанията разработва роботи, които обслужват търговския сектор – от посрещане на гости в хотели до превоз на товари и почистване.

На второ място е Unitree от Ханджоу с 4200 продадени робота и 32% пазарен дял. В челната петица попадат още шънджънските UBtech (1000 бройки, 7%), Leju Robotics (500 бройки, 4%) и EngineAI (400 бройки, 3%). Роботите Tesla Optimus на Илон Мъск регистрират скромни продажби – 150 бройки, което е едва 1% от световния пазар.

Общо през 2025 г. са продадени около 13 000 хуманоидни робота. Анализаторите прогнозират експоненциален растеж, като до 2035 г. годишните доставки могат да достигнат 2,6 милиона бройки.