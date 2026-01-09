Червен пиксел в снега: AI откри тялото на изчезнал алпинис

Претърсването на отдалечени планински райони за изчезнали туристи може да отнеме седмици, дори месеци. Изкуственият интелект обаче може да свърши част от работата за часове и в някои случаи да спаси животи, съобщава ВВС.

През септември 2024 г. в италианския регион Пиемонт изчезва 66-годишният алпинист и ортопедичен хирург Никола Ивалдо. Той тръгнал сам, без да сподели маршрута си, а колата му била намерена в Кастело ди Понтекианале. Предполага се, че е искал да изкачи Монвизо или Визолото – район, съвпадащ с последния сигнал от мобилния му телефон. Огромната площ за претърсване, с множество пътеки и скалисти маршрути, затруднявала спасителните екипи, които не го срещнали по популярните пътеки и предполагали, че е поел към по-отдалечени райони.

Над 50 спасители претърсили района пеша и с хеликоптер близо седмица. С настъпването на ранния сняг надеждата да го намерят жив изчезнала и търсенето било прекратено.

През юли 2025 г., след като снегът се стопил, издирването било възобновено с помощта на изкуствен интелект. Софтуерът анализирал хиляди снимки от дронове, заснети за пет часа, и идентифицирал потенциални места за търсене. Лошото време забавило проверката им, но три дни по-късно тялото на Ивалдо било открито на северния склон на Монвизо на 3150 м, на едно от местата, посочени от AI.

„Ключът беше червената му каска, идентифицирана от софтуера като обект от интерес“, обяснява Симоне Бобио от Планинската и спелеоложка спасителна служба на Пиемонт.

Дроновете се оказват решаващи за покриване на труден терен и наблюдение на недостъпни за хеликоптери зони.

„Събрахме информация за терена и потенциалните маршрути на Ивалдо и идентифицирахме приоритетни зони. Дроновете заснеха 183 хектара и над 2600 снимки с висока резолюция“, казва Саверио Изола, пилот на дрон и началник на спасителната станция в Торино.

Преди две години екипите анализирали снимките ръчно. От 2023 г. започнали да използват AI, който преглежда изображенията за часове, идентифицирайки потенциални аномалии. Човешката експертиза остава необходима за уточняване на резултатите и избор на реалистични места за търсене, особено когато AI „халюцинира“ обекти като скали или боклук.

Подобни технологии вече са доказали ефективността си - полският софтуер SARUAV през 2021 г. помогнал за спасението на 65-годишен мъж, а алгоритми от Великобритания и Австрия открили изчезнали хора в Алпите и Шотландия.

Въпреки потенциала, технологията има ограничения: Дроновете са по-малко ефективни в гори, гъста растителност или при лошо време, а AI софтуерът изисква фини настройки. Специалисти подчертават необходимостта от обучение на алгоритмите за различни типове терен и условия.

Етични и правни въпроси също се обсъждат, тъй като анализът на въздушни изображения може да засече човешки форми. Италиански изследователи работят върху алгоритъм, който интегрира управлението на дроновете и анализ на данни в реално време. Университети като този в Глазгоу разработват модели, симулиращи поведението на изгубени хора, за да създават карти на приоритетни зони за търсене, особено в гористи райони.