ChatGPT търсен най-често за здраве

Над 230 млн. души седмично задават въпроси за състоянието си

ChatGPT е търсен от потребителите най-често за здраве, съобщи в последния си анализ OpenAI. Според данните от анализа, над 230 милиона души седмично използват платформата, за да задават въпроси за здравето си.

Това поведение на потребителите води до официалното представяне на нова функция в ChatGPT - ChatGPT Здраве, която дава възможност на потребителите да свързват медицински досиета и здравни приложения като Apple Health, MyFitnessPal. Това позволява на изкуствения интелект да персонализира обясненията на лабораторните резултати, да проследява тенденциите и личните здравни показатели във времето, като нива на холестерол или модели на сън, и да генерира персонализирани списъци с въпроси, които потребителите да задават на своите лекари, въз основа на техните симптоми и медицинска история.

Голяма част от запитванията не са само за физически симптоми, но включват и търсене на информация за здравни застраховки, сравнение на планове, разбиране на медицински термини и други административни въпроси, които често затрудняват хората.

Новата услуга ChatGPT Здраве е създадена в сътрудничество с над 260 лекари от 60 държави.

Тези експерти са предоставили обратна връзка за резултатите от модела повече от 600 000 пъти. Експертите в областта на здравеопазването обаче предупреждават, че въпреки че ChatGPT може да бъде полезен инструмент за първоначално ориентиране, той не трябва да се възприема като заместител на професионална медицинска консултация. Моделите на изкуствен интелект все още могат да дават неточни или подвеждащи отговори, особено при по-сложни или специфични случаи.

Въвеждането на ChatGPT Здраве включва подобрени функции за поверителност, като изолирани разговори и криптиране, които целят да защитят чувствителните здравни данни на потребителите. OpenAI подчертава, че информацията, споделяна в ChatGPT Здраве, не се използва за обучение на основните модели, което е ключов елемент за защита на личните данни.