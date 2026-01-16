Създадоха първия сутиен с пръстов отпечатък срещу изневяра (ВИДЕО)

Японски студент привлече вниманието на интернет потребителите с необичайно изобретение – сутиен, който не се закопчава с обичайните кукички, а чрез пръстови отпечатъци. Концепцията бързо стана популярна в социалните мрежи и беше наречена шеговито „против изневяра“.

Сутиенът използва технология за разпознаване на пръстови отпечатъци и е проектиран като игриво решение, при което дрехата може да бъде отключена само от партньора. Вместо стандартна закопчалка или парола, необходим е отпечатък, за да се свали сутиенът.

Публикацията и видеото, с които изобретението беше представено, предизвикаха бурни реакции онлайн – от смях и шеги до искрен интерес към биометричните технологии. Много потребители коментираха: „Това за мъже ли е?“ На което студентът отговори с усмивка: „Подари го на приятелката или съпругата си.“

Въпреки хумористичния характер на идеята, тя показва как биометричните технологии навлизат в нови сфери, далеч отвъд смартфоните и системите за сигурност. Технологични експерти дори предполагат, че в бъдеще подобни механизми могат да се използват и за други дрехи и аксесоари, например:

- Якета, които могат да се разкопчават само от собственика

- Фитнес чанти, които блокират достъпа на другите

Все още „умният сутиен“ не се продава на пазара, но идеята вече предизвиква голям обществен интерес. Експертите подчертават, че иновации от този тип могат да превърнат бельото в технологично изключително напреднали продукти, които по функционалност един ден може да надминат смартфоните.