Русия нанесе най-мощния удар по украинска енергетика от началото на 2026 г.

Зеленски: Руснаците игнорираха искането на Тръмп за енергийно примирие

Киев променя преговорната си стратегия

Руските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-мощните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от Укринформ. Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети.

"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в съобщение в платформата "Телеграм".

„Удари са поразили топлоелектрически и електрически централи (ТЕЦ), работещи в режим на отопление в Киев, Харков и Днепър. Съоръжение на ДТЕК в Одеска област също е било атакувано с ракети и дронове“, се отбелязва в изявлението. Спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че руснаците са игнорирали инициативата на САЩ и са нарушили енергийното примирие. По думите му, те са натрупвали сили през последните няколко дни за този удар.

"Имаше искане от президента на Съединените щати да се въздържаме от удари по енергийната и критичната инфраструктура. По време на срещата на нашите преговорни екипи, президентът на Америка също говори за това, че трябва да се въздържаме от удари за една седмица. Това енергийно примирие започна в петък вечерта и снощи руснаците нарушиха обещанието си“, каза Зеленски.

„Или Русия сега смята, че в седмицата има четири непълни дни, вместо седем, или наистина залагат на война и просто са изчакали най-студените дни на тази зима, когато в значителна част от Украйна е над минус 20 градуса по Целзий. Днес беше рекорден руски удар, тежък удар, със сигурност с използването на балистика“, отбеляза държавният глава на Украйна.

Той каза още, че преговорната стратегия на украинския екип ще бъде променена след тази руска атака.

„Всеки подобен удар от страна на Русия потвърждава, че отношението в Москва не се е променило: те все още разчитат на война и унищожаване на Украйна и не приемат дипломацията сериозно. Работата на нашия преговарящ екип ще бъде коригирана съответно“, подчерта президентът.