Германската полиция арестува петима мъже за контрабанда на стоки на стойност 30 милиона евро за Русия

Германските власти арестуваха петима мъже в четвъртък по подозрение, че са ръководили престъпна мрежа, която е контрабандно внасяла стоки на стойност най-малко 30 милиона евро на руски отбранителни компании в нарушение на санкциите на ЕС.

Федералната прокуратура заяви, че заподозрените са действали чрез търговско дружество от Любек и са използвали фиктивни фирми и клиенти в и извън Европейския съюз, за да прикрият схемата. Твърди се, че мрежата е организирала около 16 000 доставки до Русия.

Арести бяха извършени в Любек в Северна Германия и в област Херцогтум Лауенбург. Едновременни акции бяха проведени в Любек, Франкфурт на Майн, област Нордвестмекленбург, Нюрнберг и област Остхолщайн.

Прокурорите заявиха, че мрежата е имала подкрепа от руски държавни структури и е идентифицирала най-малко 20 санкционирани руски отбранителни компании като крайни клиенти.

Заподозрените са обвинени в заговор за снабдяване със стоки за руската промишленост и износа им за Русия, за да заобиколят ембаргото на ЕС.

Властите разпоредиха замразяване на активи в размер на 30 милиона евро, за да осигурят евентуални искове. Разследването беше проведено в тясно сътрудничество с Федералната разузнавателна служба, докато оперативните разследвания бяха извършени от Службата за криминални разследвания на митниците.

Арестите идват в момент, когато европейските държави засилват усилията си за борба с мрежите за избягване на санкции, снабдяващи руския военно-промишлен комплекс по време на продължаващата пълномащабна война в Украйна, която вече наближава четиригодишната си граница.