Румъния изгуби 231 милиона евро по плана за възстановяване

Румънският министър за инвестициите и европейските проекти Драгош Пъслару заяви днес, че Румъния губи 231 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), защото Европейската комисия смята, че страната не е изпълнила изискване, отнасящо се до пенсиите на магистратите, съобщава телевизия Диджи.

Прилагането на реформата се бави заради поредица отлагания на решение на Конституционния съд, който трябва да се произнесе по конституционността на приетия нормативен акт.

Пъслару потвърди, че в петък се е състояла среща в Брюксел по исканията за третото и четвъртото плащане по НПВУ и добави, че "Комисията е заявила много ясно", че изискването за пенсиите на магистратите не е изпълнено.

"Напомням ви, че заявих недвусмислено в общественото пространство (...), че на практика съществува споразумение с ЕК за това, че предложеният проект ще отговори на това изискване, че твърденията, лансирани в общественото пространство от Висшия съвет на магистратите и от част от магистратите, че няма нужда от такава реформа, са неверни, и ето, че сега сме на път да се изправим пред последиците от тези неща", посочи министърът.

Той допълни, че в резултат на това забавяне "231 милиона евро се смятат за загубени".

"В момента тези 321 милиона евро се смятат от ЕК за загубени, тъй като до 28 ноември (миналата година) Румъния не е обнародвала закона, а в периода на последвалите дискусии Румъния също не можа да покаже, че е обнародвала този закон. Това са последиците", изтъкна Пъслару.