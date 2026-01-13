БНБ прогнозира ускоряване на инфлацията

Централната банка очаква и засилване на икономическия растеж

Българската народна банка ревизира прогнозата си за растеж на българската икономика във възходяща посока през периода 2025-2027 г. спрямо прогнозата си от юни 2025 г., става известно от периодичното издание на БНБ „Макроикономическа прогноза“, което работи с данни към декември 2025 г. и е публикувано на страницата на БНБ.

В изданието се прогнозира, че растежът на реалния БВП в България през периода 2025-2027 г. се очаква да остане близо до този от 2024 г., като се прогнозира той да възлезе на 3,2 процента през 2025 г., след което слабо да се забави до 3,1 процента през 2026 г. и 2027 г., информира БТА. В прогнозата на БНБ от 26 юни 2025 г. централната банка очакваше реалният БВП да възлезе на 2,9 процента през 2025 г. и на 2,7 процента през 2026 г. и 2027 г.

В декемврийската си прогноза от БНБ отчитат, че частното потребление ще продължи да има основен принос за растежа на БВП, докато сравнително слабото външно търсене на български стоки и услуги и специфични за страната фактори ще формират отрицателен принос на нетния износ през по-голямата част от прогнозния хоризонт.

Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е прогнозирано да се ускори до 3,6 процента през 2025 г. спрямо 2,6 процента през 2024 г., като най-голям принос за ускорението се очаква да имат групите на храните и на услугите. Основните проинфлационни фактори за България остават свързани с вътрешни за страната процеси, като нарастването на разходите за труд и високия растеж на частното потребление. През 2026 г. средногодишната инфлация се очаква да остане сходна с тази от предходната година (3,5 процента) и да се забави до 3,2 процента през 2027 г.