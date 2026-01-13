Световната банка повиши прогнозата си за икономическия растеж на България през 2025, 2026 и 2027 г. Оценката е част от редовния анализ на международната финансова институция, който излиза на всеки шест месеца, озаглавен „Глобални икономически перспективи“ и публикуван на страницата на институцията.

В настоящото издание се посочва, че през 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще нарасне с 3 на сто. Спрямо очакванията, поместени в изданието от юни 2025 г., Световната банка ревизира нагоре прогнозата си с 1 пр. п.

За 2026 г. базираната във Вашингтон финансова институция очаква икономиката ни да се разшири с 2,9 на сто вместо с 2,2 на сто, каквито бяха очакванията през юни или ръст с 0,7 пр. п.

Световната банка прогнозира за страната ни за 2027 г. икономически ръст от 3,1 на сто в най-новата си прогноза, което също е ръст спрямо очакваните през юни миналата година 2,4 на сто – също ръст с 0,7 пр. пункта.

По-рано днес БНБ също обяви, че повишава прогнозата си за растежа на българската икономика.