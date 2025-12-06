Плодовитостта в Китай е спаднала до едно дете на жена

Смалява се и остарява, преди да е станал богат и силен

През 70-те години на 20-ти век светът живее в страх от свръхнаселение. Като най-населената държава в света, Китай тогава е била в центъра на този дебат.

През 1979 г. Китай създава политиката за едно дете, която започва да се прилага национално от 1980 г., за да ограничи растежа на населението. Както се вижда явно от графиката, към този момент коефициентът на плодовитост в Китай - броят деца на жена - вече е спадал рязко.

Въпреки че политиката за едно дете ограничава много семейства, има и много изключения от правилото. Прилагането се различава значително по провинции и между градските и селските райони. Много двойки имат право да имат второ дете, ако първото е момиче. Други двойки плащат глоба, за да имат повече от едно дете. В резултат на това коефициентът на плодовитост никога не спада до ниво около едно.

През последните няколко години, въпреки края на политиката за едно дете през 2016 г. и правителствените стимули за по-големи семейства, показателите за раждаемост спадат до едно. Днешният спад в плодовитостта се движи по-малко от държавна политика и повече от социални и икономически промени.

Населението на Китай вече започва бързо да намалява в абсолютна стойност, а имиграцията не е особено модерна там. Китай се смалява и остарява, преди да е станал богат и силен.

Според мен това е основната причина - наред с много други - която може да възпрепятства Китай да постигне целта си за глобална хегемония.