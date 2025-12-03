Изкуствения интелект променя климатичните рестрикции

Това е невъобразимо ниво на спешност по отношение на нуждата от енергия

Според Крис Райт, енергийният министър на САЩ, инвеститорите в изкуствен интелект ще трябва да използват в максимална степен наличния капацитет на съществуващите дизелови генератори в цялата страна, за да могат да посрещнат непосредствените енергийни нужди на проектите си за центрове на данни. Става въпрос за еквивалента на 35 GW (или 35 блока на АЕЦ), които дремят като резервно захранване по офиси, всякакви заводи, болници и т. н. Освен това десетки хиляди нови генератори могат да бъдат доставени веднага.

За да се случи всичко това, федералните агенции ще трябва да отменят някои рестрикции по отношение на качеството на въздуха, защото емисиите на замърсители от работата на такива генератори не са незначителни.

Това е невъобразимо ниво на спешност по отношение на нуждата от енергия 365/24/7, което ние в Европа не можем да си представим...