Една “медия” качва снимка на детето на политик и я критикува. Защото е дъщеря на баща си. Отдолу в коментарите най-големите social justice warrior-и у нас се скъсват с най-грозните възможни съчинения-разсъждения по външния вид на момичето.

Едни протестиращи обграждат дома на кмет и го ругаят, заплашвайки жена му и децата му. Докато него го няма, разбира се, че иначе не смеят. Други в тоя момент правят същото пред дома на партиен лидер.

Драги, само да ви кажа, че сте изключително прости. Съжалявам за френския. Такава утайка, такова дъно…

Разказвали са ми как същите хора в началото на 90-те са протестирали срещу президента Желев с плакати “да ти умре и другата дъщеря”. Това ли са “умните” и “красивите”? Срам нямате, страх от Бога също. Мен са ми обяснявали как нямам право на мнение, щото, цитирам, съм бил “сакат”. “Дебел” също е устойчив рефрен. Все съм си мислел, че по-ниско не можете да паднете. После винаги намирате как да ме изненадате.

Както казваше Джон Кенеди, сенаторът от Луизиана, не казвам, че сте най-глупавите хора на света. Просто казвам, че трябва да се молите най-глупавият човек на света да не умре.

(от фейсбук)