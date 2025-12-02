Младите хора се вълнуват много повече от финанси от по-възрастните поколения

Много хора се изненадват, че младата част от българското общество се вълнува от бюджет и финанси. Истината е, че младите хора се вълнуват МНОГО ПОВЕЧЕ от финансовата тематика от моето или по-възрастни поколения.

Всички проучвания показват, че младите българи са в по-голяма степен финансово грамотни от своите родители.

Едно от последните такива на Револют показва, че над половината от инвестициите във финансовите пазари през платформата са от хора на възраст 18-34 години. Това нещо е изключително разпространено като практика в Западна Европа и САЩ през различни платформи.

Не коментирам въобще криптовалутите, където основните инвеститори са относително млади хора, над 400 000 души в България, по различни проучвания. Тъй че финансите не могат да бъдат пренебрегвана тема оттук-нататък, чисто демографски.