Това правителство ще си отиде. А кой ще управлява след него?

Отговорът на този въпрос ще бъде даден от избирателите, разбира се. Тук с няколко изречения ще се опитам да кажа от какво управление има нужда България. Ясно е, че за страната ни е противопоказно на власт да бъде както сега управляващата мафия, а именно ГЕРБ-ДПС, така и другата мафия, която се прави на опозиция, а именно ПП-ДБ. Единствената сериозна партия, която не се е компрометирала с участие в съвместно управление с двете мафии, е "Възраждане". Така че е съвсем естествено именно тази партия да се ангажира с управлението на страната.

Тук веднага изскача въпросът за коалиционните партньори. Защото е ясно, че и следващото управление ще бъде коалиционно. По всичко личи, че най-естественият съюзник на "Възраждане" в едно следващо правителство е бъдещата партия на президента Радев. Стига, естествено, тази партия да се придържа към политическите позиции, които до този момент отстоява президентът - независима външна политика, ясно неприемане на диктата от Брюксел, подобряване на отношенията с Русия.

Да, Румен Радев може да бъде критикуван за редица свои действия. Да припомним само закъснялото му искане за провеждане на референдум по повод въвеждането на еврото, както и договора с "Боташ". Само че гневът на хората срещу настоящата власт е толкова силен, че много от тях ще гласуват именно за оглавена от него партия, защото ще искат нещо съвършено ново, нещо тотално различно от досегашното. Ето защо е нормално бъдещата партия на Румен Радев да има сериозно присъствие в следващия парламент. Също толкова нормално е и съвместно управление с "Възраждане".

Това ще бъде и шансът на България да покаже съвсем различно лице на международната сцена. На власт в редица държави вече идват или предстои да дойдат национално отговорни, суверенистки партии, а т.нар. "проекти" минават на заден план. Новата американска стратегия за национална сигурност също посочва, че САЩ имат желание да сътрудничат именно с партии, които защитават националния интерес, а не с такива, които са създадени в глобалистките соросови лаборатории.

Управлението, за което говоря, ще бъде съставено именно от национално отговорни партии и затова ще има и международна подкрепа. Ще бъде в добри отношения както със САЩ, така и с Русия. Ако това се случи, наистина няма да има особено значение какво мислят по въпроса чиновниците в Брюксел.